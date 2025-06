'इस टीम ने सपने को ...' IPL जीतने के बाद विराट कोहली ने दिया ऐसा रिएक्शन, वायरल हो गया पोस्ट

Virat Kohli first reaction viral after RCB won the IPL 2025 Final: आरसीबी (RCB in IPL 2025) के लिए 18 साल का इंतजार खत्म हुआ और टीम बेंगलुरु पहली बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही. आरसीबी के खिताब जीतने के बाद विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है. कोहली ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर किया और पहली बार खिताब जीतने पर फैन्स को उनके सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा है. विराट ने सोशल मीडिया इंस्टा पर पोस्ट शेयर किया और इस खिताबी जीत को ऐतिहासिक करार दिया.

विराट कोहली ने अपने पोस्ट में लिखा, "इस टीम ने सपने को संभव बनाया, एक ऐसा सीजन जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा.. हमने पिछले 2.5 महीनों में इस सफर का भरपूर आनंद लिया है. यह आरसीबी के प्रशंसकों के लिए है जिन्होंने सबसे बुरे समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा. यह उन सभी वर्षों के दिल टूटने और निराशा के लिए है. यह इस टीम के लिए मैदान पर खेलने के लिए किए गए हर प्रयास के लिए है. जहां तक आईपीएल ट्रॉफी का सवाल है..आपने मुझे आपको उठाने और जश्न मनाने के लिए 18 साल इंतजार करवाया है, मेरे दोस्त, लेकिन यह इंतजार बिल्कुल सार्थक रहा."

आरसीबी ने खिताबी मुकाबले में अपने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 ओवर में नौ विकेट पर 190 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और फिर पंजाब की चुनौती को सात विकेट पर 184 रन पर थाम लिया. विराट जीत के बाद खुशी से रो पड़े. आज आईपीएल की सबसे इमोशनल कहानी मुकम्मल हुई. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू ने आखिरकार ट्रॉफी उठा ली. ये जीत सिर्फ विराट कोहली, रजत पाटीदार या क्रुणाल पांड्या की नहीं है. ये जीत उस हर फैन की है जिसने हार के बाद भी अगली सुबह आरसीबी की जर्सी पहनी और आज वो दीया पूरी दुनिया ने जलते देखा.