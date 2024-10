IND vs NZ 1st Test: 'अब रिटायरमेंट...', 8 साल बाद मिला था मौका मगर Virat Kohli ने किया निराश, सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

IND vs NZ 1st Test Virat Kohli Duck: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उत्तरी टीम इंडिया को सबसे पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा और मात्र (2) रन बनाकर पवेलियन लौट गए उसके बाद साल 2016 में आखिरी बार नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी करने आये विराट कोहली (0) रन 9 गेंद, कुछ खास नहीं कर पाए. उसके बाद सरफराज खान (0) के विकेट गंवा दिए. फिलहाल यशस्वी जायसवाल (8) और ऋषभ पंत (3) क्रीज पर है. भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने अब तक संघर्ष करते नजर आए हैं. भारत को तीन झटके टिम साउथी, मैट हेनरी और विलियम ओ'रुर्के ने एक-एक विकेट सेकर दिया है.

Dear Virat Kohli,



You have played test cricket for years now, but now you are finished in this format. it's time to give it to the deserving youngsters like sarfaraz etc. Please Retire & Free that 1 spot. My respect will be doubled up after your retirement.🙏🏻 pic.twitter.com/bFTUJrgQYj