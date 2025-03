IPL 2025: विराट कोहली ने RCB कप्तान रजत पाटीदार को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बयान हुआ वायरल

Virat Kohli Prediction on Rajat Patidar RCB Captaincy IPL 2025: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नए कप्तान रजत पाटीदार का पूरा समर्थन किया है. कोहली का मानना है कि पाटीदार लंबे समय तक टीम का नेतृत्व कर सकते हैं और फ्रेंचाइज़ी को सफलता दिलाने में सक्षम हैं. रजत पाटीदार ने फाफ डु प्लेसिस की जगह ली है, जो इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हैं. कोहली, जो 2008 से RCB का हिस्सा हैं, विराट कोहली कप्तान के रूप में एक लंबा कार्यकाल पूरा किया और अब भी टीम के अहम खिलाड़ी बने हुए हैं. RCB के अनबॉक्स इवेंट में कोहली ने प्रशंसकों से कहा, "यह खिलाड़ी लंबे समय तक टीम की कमान संभालेगा. वह शानदार काम करेगा और इसमें कप्तानी के सभी गुण मौजूद हैं."

Virat Kohli on Rajat Patidar, "The Guy gonna come next will lead you for long time. Give him all the Love you can."#RCBUnbox #RCB #IPL2025 pic.twitter.com/DrMcLiPSug