Virat Kohli: विराट कोहली ने रचा इतिहास, ऐसा कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज़, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Virat Kohli Three Thousand Runs in World Cup: आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ चरण मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. बल्लेबाज़ी का न्योता मिलने के बाद टीम इंडिया के दोनों ओपनर रोहित और विराट कोहली अच्छी लय में नज़र आये लेकिन तेज शुरुआत करने के बावजूद कप्तान रोहित शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और 11 गेंद में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को 39 के स्कोर पर पहला झटका लगा. टी20 विश्व कप 2024 में अपने बल्ले से रन के लिए जूझ रहे विराट कोहली ने संभल कर और विश्वास के साथ बल्लेबाज़ी करते हुए नज़र आये लेकिन वो भी अपने 37 रन की पारी को बड़ा रूप नहीं दे सके और भारत को विराट के रूप में दूसरा झटका लगा.

बांग्लादेश के खिलाफ अपने 37 रनों की पारी में ही विराट कोहली ने एक ऐतिहासिक कारनामा कर वर्ल्ड कप का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बांग्लादेश के खिलाफ सुपर-8 मुकाबले में विराट कोहली ने अपनी छोटी पारी में ही वर्ल्ड क्रिकेट को अपना मुरीद बना लिया. जी हां, विराट कोहली अब विश्व कप में 3000 रन (Virat Kohli Complete three thousand runs in World Cup) पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए है. उनके साथ इस लिस्ट में रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर समेत विश्व क्रिकेट के कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल है.

VIRAT KOHLI BECOMES THE FIRST PLAYER TO COMPLETE 3000 RUNS IN WORLD CUPS...!!!



