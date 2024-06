Hardik Pandya: हार्दिक पंड्या का धमाल, टी20 विश्व कप इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने

Hardik Pandya T20 WC Record: हार्दिक पंड्या के तेजतर्रार अर्धशतक और उनकी अगुआई में बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में पांच विकेट पर 196 रन बनाए. भारत की ओर से हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya Fifty vs BAN) ने 27 गेंद में चार चौकों और तीन छक्कों से नाबाद 50 रन बनाए. विराट कोहली ने 37, ऋषभ पंत ने 36 और शिवम दुबे ने 34 ने रन की पारी खेली. बांग्लादेश की तरफ से तंजीम हसन साकिब ने 32 जबकि रिशाद हुसैन ने 43 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए.

हार्दिक पंड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ मेहदी हसन की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका जड़कर तेवर दिखाए उसके बाद रिशाद और तंजीम पर छक्के जड़ा और अंतिम ओवर में मुस्ताफिजुर पर तीन चौकों के साथ 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. अपने नाबाद अर्धशतकीय पारी के दौरान चार चौका और तीन छक्के के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में विश्व क्रिकेट को चौकाते हुए हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya Record in T20 WC 2024) टी20 विश्व कप इतिहास में 300 से अधिक रन और 20 से अधिक विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

Hardik Pandya becomes the first Indian to complete 300+ runs & 20+ wickets in T20I World Cup history 🤯



- The Champion, Hardik...!!!! pic.twitter.com/PPT3lUUtaJ