RCB vs LSG: रिकॉर्ड के महारथी बने विराट कोहली, टी20 इतिहास में ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

Virat Kohli Nine Thousand Runs Record RCB vs LSG: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli IPL Record RCB vs LSG) ने एक और कीर्तिमान बना डाला. मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट ने आईपीएल और चैंपियंस लीग टी20 मिलाकर एक ही फ्रेंचाइज़ी के लिए 9,000 रन (Virat Kohli Nine Thousand Runs Record) बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

पुरुष टी20 में किसी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन

9004 - विराट कोहली, RCB

6060 - रोहित शर्मा, MI

5934 - जेम्स विंस, हैम्पशायर

5528 - सुरेश रैना, CSK

5314 - एमएस धोनी, CSK

विराट कोहली का IPL में सबसे ज्यादा अर्धशतक

इस मैच में विराट ने अपना आठवां अर्धशतक जमाया और आईपीएल टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने के मामले में डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया. 36 वर्षीय विराट ने आईपीएल के इस 18वें सीज़न के आखिरी लीग मैच में ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

IPL में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी

विराट कोहली – 63

डेविड वार्नर – 62

शिखर धवन – 51

रोहित शर्मा – 46

केएल राहुल – 40

एबी डिविलियर्स – 40

विराट ने अब तक 280 मैचों में 39.60 की औसत से 9,030 रन बनाए हैं. इसमें आठ शतक और 65 अर्धशतक शामिल हैं. चैंपियंस लीग टी20 में 15 मैचों में 424 रन बनाए, जबकि आईपीएल में उन्होंने 265 मैचों में 8,606 रन बनाए हैं. उनका आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर 113 है. रोहित शर्मा इस सूची में विराट के बाद दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 6,060 रन बनाए हैं. विराट ने इस सीजन में भी बेहतरीन फॉर्म दिखाई. 2025 में अब तक 14 मैचों में 602 रन बना चुके हैं. उन्होंने एक सीजन में पांचवीं बार 600 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है.

आईपीएल के किसी सीजन में सबसे ज्यादा बार 600 से अधिक रन

5 - विराट कोहली (2013, 2016, 2023, 2024, 2025)

4 - केएल राहुल (2018, 2020, 2021, 2022)

3 - क्रिस गेल (2011, 2012, 2013)

3 - डेविड वार्नर (2016, 2017, 2019)

लखनऊ के खिलाफ इस मैच में विराट ने दमदार शुरुआत की. उन्होंने पारी की शुरुआत में ही चौका लगाकर खाता खोला और अगले ओवर में लगातार चार चौके जड़ दिए. अपनी शानदार बल्लेबाजी से लखनऊ की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दीं. विराट ने 54 रन (30 गेंद) बनाए और आखिर में आवेश खान की गेंद पर कैच आउट हो गए. आउट होते समय उनके चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी दिखी, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर उनकी क्लास देखने का मौका मिला.