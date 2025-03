VIDEO: विराट कोहली ने लगाए बैक टू बैक सिक्स, झूम उठा पूरा स्टेडियम

Virat Kohli Back To Back Sixes: आईपीएल के पहले ही मुकाबले में क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली की तरफ से आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिली है. केकेआर के खिलाफ बीते कल (22 मार्च 2025) उन्होंने ना केवल अर्धशतक जमाया, बल्कि अपने आक्रामक भरे खेल से हर किसी का मन भी मोह लिया. मैच के दौरान उन्होंने बैक टू बेक छक्के भी लगाए. जिसे देख वहां उपस्थित हर कोई शख्स खुशी के मारे झूम उठा. केकेआर की तरफ से पारी का पांचवां ओवर लेकर मैदान में आए स्पेंसर जॉनसन की पहली ही गेंद पर उन्होंने पहले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ा. उसके बाद दूसरी गेंद को भी उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया. जिसके बाद वहां उपस्थित हर कोई खुशी के मारे झूम उठा.

मैच के दौरान पारी का आगाज करते हुए विराट कोहली अपने आईपीएल करियर का 56वां अर्धशतक पूरा करने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 36 गेंदों का सामना किया. इस बीच 163.89 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 59 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को चार चौके और तीन खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

The iconic Virat Kohli goes down the ground 😎



Sit back and enjoy his exquisite stroke play 🎁🍿@RCBTweets race away to 80/0 after 6 overs.



Updates ▶ https://t.co/C9xIFpQDTn#TATAIPL | #KKRvRCB | @imVkohli pic.twitter.com/w4imLyZgbA