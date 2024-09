IND vs BAN: ऋषभ पंत ने जमाया शतक, सम्मान में खड़े होकर ताली बजाने लगे विराट कोहली, गौतम गंभीर ने ऐसे किया रिएक्ट

Rishabh Pant IND vs BAN: साल 2022 में रोड एक्‍सीडेंट के कारण पंत चोटिल हो गए हैं, अब लगभग 20 महीने के बाद ऋषभ पंत (Rishabh Pant century) ने टेस्ट में वापसी की. टेस्ट में वापसी करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी के दौरान पंत ने शानदार शतक ठोक दिया. पंत 124 गेंद पर शतक जमाने में सफल रहे. पंत का टेस्ट में यह छठा शतक है. पंत की पारी ने फैन्स का गिल जीत लिया. बता दें कि पंत ने जैसे ही अपना शतक पूरा किया, वैसे ही सभी खिलाड़ियों ने खड़े होकर अपने 'स्पाइडर मैन' पंत के लिए ताली बजाई. विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर ने खड़े होकर पंत के शतक का सम्मान किया. पंत का यह शतक यादगार रहा है.

Bro returned to test cricket after 634 days and scored a hundred straightaway. Well played, Rishabh Pant. pic.twitter.com/vbgnR6s0Lu