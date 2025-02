IND vs BAN: विराट कोहली ने 'लड्डू' कैच लपककर ऐसे मनाया जश्न, देखकर रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल

IND vs BAN, Champions Trophy 2025: बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए मुकाबले में गुरूवार को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने टॉस जीतने के बाद कहा कि उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा अभ्यास किया है और टीम के खिलाड़ी यह टूर्नामेंट खेलने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। शान्तो ने कहा कि उनके एकादश में तीन तेज़ गेंदबाज़ और दो स्पिनर हैं. बांग्लादेश को शुरुआत में ही दो झटके लगे हैं. पहले मोहम्मद शमी ने पारी के पहले ही ओवर में सौम्या सरकार को केएल राहुल के द्वारा कैच कराकर पवेलियन भेजा तो वहीं दूसरी ओर हर्षित राणा ने कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो को विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई.

दरअसल, दूसरे ओवर में हर्षित ने शांतो को काफी बाहर की शॉर्ट ऑफ फुल लेंथ गेंद फेंकी, जिसपर बैटर ने दूर से ही बल्ला चलाया था, ड्राइव के लिए गए थे, लेकिन गेंद उतनी फुल नहीं थी और कवर प्वाइंट पर एक आसान कैच कोहली ने लपक लिया.

The happiness and smiles of Virat Kohli After taking the catch. 🐐 pic.twitter.com/P7HjdPuFXS