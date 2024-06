T20 World Cup 2024: बांग्लादेश के बल्लेबाज ने Live मैच में की "बईमानी", देखते रह गए अंपायर, Video

Bangladesh vs Nepal: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2024) में नेपाल को हराकर बांग्लादेश ने सुपर 8 में अपीन जगह बना ली है. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप के 37वें मैच में बांग्लादेश की टीम 21 रन से मैच जीतने में सफल रही. इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की थी और 106 रन बनाए थे, वहीं, नेपाल की टीम 19.2 ओवर में 85 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ ही बांग्लादेश सुपर 8 में पहुंचने में सफल रहा है. भले ही बांग्लादेश की टीम सुपर 8 में पहुंचने में सफल हो गई है लेकिन मैच के दौरान जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी कर रही थी और क्रीज पर तंज़ीम हसन साकिब और Jaker Ali बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक ऐसी घटना घटी जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. (Controversial moments in T20 World Cup 2024)

दरअसल, बांग्लादेश की पारी के 14वें ओवर की आखिरी गेंद जो संदीप लामिछाने ने की थी. उस गेंद को तंज़ीम हसन खेल पाने से चूक गए और गेंद पैड पर लगी, जिसके बाद गेंदबाज ने LBW की अपील की, जिसे अंपायर ने आउट दे दिया. लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने फैन्स को हैरान कर दिया.

हुआ ये कि अंपायर का फैसला मानकर बैटर पवेलियन की ओर जाने लगा लेकिन वहीं, दूसरी ओर नॉन स्ट्राइक पर ख़ड़ा बैटर बांग्लादेशी ड्रेसिंग रूप की ओर देखकर यह पूछने लगा कि क्या DRS लिया जा सकता है. ड्रेसिंग रूम से जवाब आने के बाद बल्लेबाजों ने DRS लेने का फैसला किया. यह घटना मैदानी अंपायर के सामने हो रही थी. लेकिन इसको लेकर अंपायर ने कुछ नहीं कहा. वहीं, जब टीवी रिप्ले में देखा गया तो गेंद ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी.

ऐसे में थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर को अपना फैसला बदलने के लिए कहा और बल्लेबाज तंजीम आउट होने से बच गए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. फैन्स यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से DRS को लेकर सवाल कर सकता है. फैन्स अंपायर पर भड़क रहे हैं.

