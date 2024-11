NZ vs ENG: न्यूजीलैंड-इंग्लैंड टेस्ट के दौरान पिच तक पहुंचे फैन्स, हो गया कुछ ऐसा, Video

Viral Video, NZ vs ENG 1st Test: हेडिंग्ले ओवल (Hagley Oval, Christchurch), न्यूजीलैंड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच (New Zealand vs England, 1st Test ) के पहले दिन न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 319 रन बना लिए हैं. कीवी टीम की ओर से केन विलियमसन ने शानदार 93 रनों की पारी खेली. वहीं, दूसरी ओर इंग्लैंड की ओर से शोएब बशीर ने शानदार 4 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे हैं. इन सबके अलावा टेस्ट मैच के पहले दिन कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. दरअसल, टेस्ट मैच के पहले दिन लंच ब्रेक के दौरान काफी संख्या में फैन्स पिच तक पहुंच गए. यह एक ऐसा नजारा था जिसपर किसी को यकीन नहीं हो रही थी.

बता दें कि मैनेजमेंट ने ही फैन्स को पिच तक पहुंचने के लिए आमंत्रित किया था. लेकिन पिच के समीप सिक्योरिटी घेरा बनाया गया था जिससे पिच के ऊपर कई फैन न पहुंच पाए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. ऐसा नजारा काफी कम देखने को मिलता है, जब मैच के दौरान दर्शकों को मैदान पर जाने की खुली छूट मिली हो.