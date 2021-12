Vijay Hazare Trophy: कुछ ऐसे तमिलनाडु और हिमाचल ने बनायी विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जगह

Vijay Hazare Trophy 2021: शाहरुख खान सेमीफाइनल में नहीं चले, लेकिन उनकी टीम जीत गयी

खास बातें बाबा अपराजित का दम, तमिलनाडु के लिए बनाए 122 रन

इंद्रजीत (50) और वॉशिंगटन सुंदर (70) की अर्धशतकीय पारी

हिमाचल की जीत में कप्तान ऋषि धवन का ऑलराउंड जलवा

Vijay Hazare Trophy: बाबा अपराजित के 122 रन की मदद से तमिलनाडु (Tamilnadu reaches in to Final) ने शुक्रवार को यहां जयपुर में सौराष्ट्र को दो विकेट से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) एकदिनी चैम्पिनशिप के फाइनल में प्रवेश किया. इससे पहले शेल्डन जैक्सन की 134 रन की शानदार पारी से सौराष्ट्र ने आठ विकेट पर 310 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया था, लेकिन अपराजित की शतकीय पारी के साथ उनके भाई इंद्रजीत (50) और वॉशिंगटन सुंदर (70) की अर्धशतकीय पारियों के बाद तमिलनाडु ने यह लक्ष्य अंतिम गेंद तक हासिल कर लिया. तमिलनाडु को अंतिम ओवर में सात रन की जरूरत थी. पुछल्ले बल्लेबाज आर साई किशोर (नाबाद 12 रन) और आर सिलाम्बारासन (नाबाद 02) ने इसे अंतिम गेंद में एक रन कर दिया. साई किशोर ने चौका लगाकर टीम को जीत दिलायी. तमिलनाडु के अलावा हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh makes cut in to final of Vijay Hazare trophy) ने भी सेना को हराकर फाइनल में जगह बना ली है.