नो बॉल पर बोल्ड हुआ बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर चिल्लाते रह गया, मौका पाकर विकेटकीपर ने किया रन आउट, मचा बवाल, Video

Massive Drama in Nepal-Afghanistan U19 match: 'क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है', इस कहावत का एक और उदाहरण देखने को मिला है. इस बार Afghanistan U19 और Nepal U19 के बीच खेल गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में देखने को मिला, जब जीता हुआ मैच नेपाल एक रन से अफगानिस्तान से हार गया. दरअसल . नेपाल को आखिरी 3 गेंदों में जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और आखिरी विकेट बल्लेबाजी कर रही थी. ऐसे में आखिरी ओवर की तीसरी गेंद जो महबूब खान ने फेंकी थी. वह नो-बॉल हुई और इस गेंद पर बैटर ध्रुव सोनार (Dhurv Sonar) बोल्ड हो गए. सोनार ने सोचा कि वह आउट हो गए हैं और मैच खत्म हो गया है. इसलिए Dhurv Sonar ने कंफ्यूजन में क्रीज से बाहर निकलकर पवेलियन की ओर जाने लग जाते है, लेकिन फिर अफगान कीपर मौका पाकर उन्हें रन आउट कर देते हैं. जिससे नेपाल एक रन से मैच हार जाता है. (Nepal U19 Vs Afghanistan U19)

