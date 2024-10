Video: वाह क्या कैच है! दीप्ति शर्मा ने पकड़ा गजब का रिटर्न कैच, रिफ़्लेक्स को देख फैंस हुए हैरान

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन महिला वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. सीरीज के पहले मैच में दीप्ति के ऑल-राउंड प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहले मुकाबले में 59 रनों से जीत दर्ज की थी. जबकि सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में सीरीज का तीसरा मुकाबला निर्णायक है और इस अहम मैच में एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है और न्यूजीलैंड को पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए और मेहमान टीम को 232 रनों पर समेट दिया. भारत के लिए सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए, जिन्होंने 10 ओवर में 39 रन देते हुए 3 कीवि बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. इस मैच में दीप्ति ने दो कैच भी लिए, जिसमें अपनी ही गेंद पर इजाबेल गेज का बेहतरीन कैच भी शामिल रहा.

दरअसल, दीप्ति मैच का 39वां ओवर फेंकने आईं थी. इस दौरान तक न्यूजीलैंड ने पांच विकेट गंवा दिए थे और उसका स्कोर 150 के पार था. इस ओवर की चौथी गेंद पर दीप्ति ने अपनी बाईं तरफ एक शानदार रिटर्न कैच लिया. यह मिडल स्टंप पर फुल डिलवरी थी, जिसे इजाबेल गेज ने पुश करने का प्रयास किया. लेकिन उन्होंने यह शॉट जल्दी खेल दिया. गेंद सीधे नॉन-स्ट्राइकर एंड पर गई. इस दौरान दीप्ति ने अपनी बाई ओर छलांग लगाई और दोनों हाथों से इसे लपक लिया. दीप्ति के इस शानदार कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

