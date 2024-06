USA vs PAK: अमेरिका के जांबाजों ने दिखाया दम तो सौरभ नेत्रावलकर की कंपनी ने ऐसा रिएक्शन देकर जीता दिल

संयुक्त राज्य अमेरिका ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में गुरुवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच दिया. यह पाकिस्तान के खिलाफ यूएएस की पहली जीत थी. अमेरिका ने इस जीत के साथ ही सुपर-8 के लिए अपना दावा और मजबूत कर लिया है. ग्रैंड प्रेयरी स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के दौरान अमेरिका के लिए भारतीय मूल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. अमेरिकी टीम के तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रावलकर ने सुपर ओवर में 18 रनों का सफलतापूर्वक बचाव किया तो उससे पहले उन्होंने पाकिस्ताव की बल्लेबाजी के दौरान 4 ओवर के अपने कोटे में 18 रन देते हुए 2 विकेट हासिल किए. सौरभ के इस प्रदर्शन के बाद उनकी कंपनी जिसमें वो बतौर इंजीनियर काम करते हैं, उन्होंने भी अमेरिकी टीम के जांबाजों को बधाई दी है.

पेशे से इंजीनियर सौरभ नेत्रावलकर टेक जायंट ओरेकल के लिए काम करते हैं. सौरभ नेत्रावलकर ने अपने 'कर्मचारी' के शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें बधाई देते हुए लिखा,"ऐतिहासिक रिजल्ट के लिए अमेरिकी क्रिकेट टीम को बधाई. टीम और हमारे अपने इंजीनियरिंग और क्रिकेट स्टार सौरभ नेत्रावलकर पर गर्व है." बता दें, पाकिस्तान के खिलआफ अमेरिकी की जीत के साथ सोशल मीडिया पर सौरभ नेत्रावलकर का लिंकेडीन प्रोफाइल तेजी से वायरल हो रहा है.

Congrats @USACricket on a historic result! Proud of the team and our very own engineering and cricket star @Saurabh_Netra #T20WorldCup https://t.co/adk6OZLide