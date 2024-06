PAK vs IND: भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर इस एक्टर की भविष्यवाणी, बोले- भारतीय टीम पाकिस्तान को नहीं हराएगी...

अमेरिका में टी 20 विश्व कप 2024 शुरू हो चुका है. अब तक इस लीग में इंडिया का मुकाबला आयरलैंड से हुए है, जिसे इंडिया ने जीत लिया है. अब इस विश्व कप में अगला मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान का है. यह क्रिकेट जगत में बेहद दिलचस्प मुकाबला माना जाता है. ऐसे में दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमी इस मैच को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. इतना ही नहीं फिल्मी सितारे भी भारत-पाकिस्तान के मैच को देखने खूब पसंद करते हैं. इस बीच बॉलीवुड के एक एक्टर ने इस मुकाबले को लेकर बड़ी बात यह डाली है.

इस एक्टर ने दावा किया है कि टी 20 विश्व कप 2024 में भारत न केवल पाकिस्तान को हराएगा बल्कि धो डालेगा. यह बात एक्टर केआरके (कमाल आर खान) ने कही है. केआरके सोशल मीडिया काफी एक्टिव रहते हैं. वह अपने फैंस के लिए खास पोस्ट भी शेयर करते रहते हैं. केआरके ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर लिखा, 'मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि रविवार को भारतीय टीम, पाकिस्तान टीम को नहीं हराएगी, बल्की धो डालेगी.'

I say with 100% guarantee that Indian Team, Pakistan Team Ko Defeat Nahi Karegi on Sunday, Balki Dho Daalegi. #INDvsPAK!