Travis Head: ट्रेविस हेड के बल्ले ने मचाया तूफान, ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रचते हुए बना दिया टी20 वर्ल्ड रिकॉर्ड

AUS Highest Powerplay Total in T20Is History Record: अपनी तूफानी बल्लेबाज़ी से दुनियाभर के क्रिकेटप्रेमियों के दिल में बसने वाले ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज़ ट्रेविस हेड ने एक बार फिर अपने बल्ले से जौहर दिखाया है, स्कॉटलैंड के खिलाफ ट्रेविस हेड (Travis Head Fastest T20 Half Century) की 25 गेंदों में 80 रन की आतिशी पारी ने विश्व क्रिकेट को एक बार फिर रोमांचक बल्लेबाज़ी देखने का मौका दिया और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पहले टी20I में स्कॉटलैंड पर 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए पावरप्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया. ऑस्ट्रेलिया ने पावरप्ले में 113 रन बनाए, जो टी20I में किसी भी टीम द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन हैं.

Travis Head's blistering knock takes Australia to an easy win against Scotland in the first T20I 💥#SCOvAUS 📝: https://t.co/mop56JOlfq pic.twitter.com/vNaePHkQNO