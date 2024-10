दो दिन.. दो पारी और तीन ओवर, दुनिया का इकलौता गेंदबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में हासिल की सबसे 'चमत्कारिक' हैट्रिक

Most Complicated Hat-Trick In Test Cricket Achieved by AUS's Merv Hughes: क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी कुछ ऐसे कारनामें खिलाड़ी कर जाते हैं जिसपर यकीन करना मुश्किल होता है. किस्मत के सहारे भी क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बने हैं. ऐसा ही एक रिकॉर्ड है ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज मर्व ह्यूज (Merv Hughes) के नाम. अपनी बड़ी-बड़ी मूंछों के लिए जाने जाने वाले मर्व ह्यूज के नाम एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे. दरअसल, टेस्ट क्रिकेट में अबतक कुल 49 हैट्रिक हुए हैं जिसमें पुरूष क्रिकेट में 46 और महिला क्रिकेट में तीन हैट्रिक हुए हैं. इन हैट्रिकों के बीच ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज मर्व ह्यूज ने एक ऐसा हैट्रिक बनाया जिसे जानकर आप किस्मत को दाद देने लग जाएंगे.

क्रिकेट में हैट्रिक तब बनती है जब कोई गेंदबाज लगातार गेंदों पर तीन विकेट लेता है. ऐसा कई बार गेंदबाज कर चुके हैं. लेकिन मर्व ह्यूज ने जो हैट्रिक बनाई थी वह बिल्कुल अनोखी थी. दरअसल, साल 1988 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था. पर्थ में टेस्ट मैच था. पर्थ टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की पहली पारी के दौरान मर्व ह्यूज ने अपने एक ओवर की आखिरी गेंद पर वेस्टइंडीज के कर्टली एम्‍ब्रोस को विकेटकीपर हिली के हाथों कैच कराकर वेस्टइंडीज को आठवां झटका दिया था. इसके बाद फिर वेस्टइंडीज का नौवां विकेट गस लोगी के रूप में गिरा था.

जो ऑस्ट्रेलिया स्पिनर टिम ने हासिल किया था. इसके बाद वेस्टइंडीज की आखिरी विकेट क्रीज पर थी. गेंदबाज ह्यूज फिर से गेंदबाजी करने आए. अपने अगले ओवर में ह्यूज ने पहली गेंद पर पैट्रिक पीटरसन को आउट कर दिया. पैट्रिक पीटरसन का टोनी डोडमेड ने कैच लपका था. पैट्रिक के आउट होते ही वेस्टइंडी की पहली पारी आउट हो गई थी.

जिसके कारण मर्व ह्यूज ने अपने दो ओवर में दो विकेट पहले ओवर की आखिरी गेंद और अगले ओवर की पहली गेंद पर चटका लिए थे. ऐसे में उनके खाते में दो गेंद पर दो विकेट आ गए थे.

फिर ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी शुरू की, ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 8 विकेट पर 395 रन बनाकर घोषित की थी.इसके बाद जब वेस्टइंडीज की दूसरी पारी शुरू हुई और ह्यूज ने पारी की पहली ही गेंद पर गॉर्डन ग्रीनिज को एलबीडब्‍ल्‍यू आउट कर दिया. इस तरह से ह्यूज ने टेस्ट मैच में लगातार तीन गेंद पर तीन विकेट ..अलग-अलग तीन ओवर में हासिल किया करने का अनोखा कमाल कर दिखाया था. ह्यूज ने अनोखी' तीन ओवर वाली हैट्रिक लेकर दुनिया को चौंका दिया था. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह इकलौता ऐसा मौका है जब किसी गेंदबाज की हैट्रिक तीन अलग-अलग ओवर में पूरी हुई.

इस टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 449 रन बनाए थे जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 395/8 का स्कोर करने में सफलता हासिल की थी. इसके बाद दूसरी पारी में कैरेबियन टीम ने 349 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 404 रनों का टारगेट दिया था. लक्ष्य का पीछा करने के क्रम में ऑस्ट्रेलियाई टीम 234 रन ही बना सकी. वेस्टइंडीज की टीम यह टेस्ट मैच 169 रनों से जीतने में सफल रही थी. इस टेस्ट में ह्यूज को उनके अनोखे कारनामें और परफॉर्मेंस को देखते हुए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब मिला था. मर्व ह्यूज ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 8 लिकेट लिए थे और टेस्ट में कुल 13 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी.

मर्व ह्यूज ने अपने टेस्ट करियर में 53 मैच खेले और कुल 212 विकेट लेने में सफल रहे. वनडे में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज के नाम 33 मैच में 38 विकेट दर्ज है.

