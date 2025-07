सचिन तेंदुलकर और जैक कैलिस में कौन है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? जोस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉर्ड ने मिलकर बताया

Who is Greatest of All time: स्टुअर्ट ब्रॉर्ड (Stuart Broad) ने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और जैक कैलिस (Jacques Kallis) में कौन है दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर, इस सवाल पर अपनी राय दी है. ब्रॉर्ड ने जोस बटलर के साथ इंटरव्यू के दौरान फैन्स के सवाल का जवाब देते हुए अपनी राय दी. पूर्व इंग्लिश तेज गेंदबाज ने सचिन तेंदुलकर और जैक कैलिस में से चुनाव करते हुए तेंदुलकर को ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर माना है. ब्रॉर्ड ने इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि आपको संतुलन के लिए अपनी टीम बनाना हो तो, आपको 300 टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी के साथ जाना होगा, मुझे लगता है कि जैक कैलिस ने बल्ले से 58 की औसत से रन बनाए, स्लिप में काफी कैच पकड़े हैं, वह शायद मेरी राय में महानतम ऑलराउंड क्रिकेटर हैं."

ब्रॉर्ड ने आगे कहा, "लेकिन जब ट्रॉफी जीतने की बात आती है तो आप सचिन की ओर देखते हैं. मेरा मतलब है सचिन, 2011 में भारत में मुंबई में वनडे वर्ल्ड कप जीतना. किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने पूरे देश को आगे बढ़ाया, मुझे लगता है कि वह भारत के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक हैं, उन्होंने कैलिस की तुलना में जिस दबाव में खेला वह बड़ी बात है."

Photo Credit: Social media

ब्रॉर्ड ने आगे कहा, "मैंने पहले ही कैलिस का नाम लिया है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, लेकिन अब जितना मैं सचिन के बारे में बात करता हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह अद्भूत था. उन्होंने 200 टेस्ट मैचों के मानक को बनाए रखा वह भी नंबर 4 पर खेलकर... इसलिए मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर होंंगे. हालांकि ब्रॉर्ड ने खुले तौर पर नहीं बताया लेकिन उन्होंने सचिन के नाम पर अपनी सहमती जताई.

दूसरी ओर जोस बटलर (Jos Buttle on Greatest of All time) ने भी तेंदुलकर को ग्रेट क्रिकेटर माना है. बटलर ने भी इस सवाल पर अपनी राय दी औऱ कहा, "रिकी पोंटिंग का कहना है कि कैलिस अब तक का सबसे महान क्रिकेटर है, मैंने हाल ही में उनका एक साक्षात्कार देखा था.मुझे लगता है कि शायद इसलिए कैलिस कम देखा है. उनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है. क्योंकि वह रिटायर हो गए. थे. हमने जैक कैलिस को ज्यादा नहीं देखा है. लेकिन तेंदुलकर को हमने देखा है ..बल्ले से तेंदुलकर कमाल के थे. इसलिए यह बताना कि दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ हैं. यह बताना काफी मुश्किल है ."