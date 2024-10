IND vs BAN: कानपुर टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में ऐसा कारनामा करने वाली पहली टीम बनी

Team India World Record Most Consecutive Test Series Win: भारत ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन लंच तक बांग्लादेश को दूसरी पारी में 146 रन पर समेटकर सीरीज में 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया. पहली पारी में 52 रन की बढ़त हासिल करने वाले भारत को बांग्लादेश पर जीत दर्ज करने के लिए 95 रनों की दरकार थी जिसको टीम इंडिया ने 3 विकेट गवांकर हासिल कर लिया. बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के लिए टीम इंडिया को जीत के लिए 95 रनों का मामूली सा लक्ष्य मिला था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया को कप्तान रोहित शर्मा, जायसवाल और शुभमन गिल के रूप में तीन झटके लगे.

बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में जीत के साथ ही टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है, टीम इंडिया विश्व क्रिकेट में एकलौती ऐसी टीम बन गई है अपने घरेलू मैदान पर लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीतने (Team India Record Most Consecutive Test Series Win) का कारनामा कर टीम इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

India in Test cricket at home from 2013:



Matches - 53

Won - 42

Lost - 4

Draw - 7



THE GREATEST STREAK EVER 🥶 pic.twitter.com/gbQKIS6Gl5