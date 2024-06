T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में अफगानिस्तान के खिलाड़ी ने रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट में बादशाहत हासिल कर मचाई हलचल

Mohammad Nabi T20I Ranking :T20I ऑलराउंडर रैंकिंग मे ंबड़ा बदलाव आया है. अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी टी-20 इंटरनेशनल ऑलराउंड रैंकिंग में अपनी बादशाहत हासिल करते हुए नंबर एक पर पहुंच गए हैं. ऑलराउंडरों की अपडेट की गई T20I रैंकिंग में नबी दो पायदान ऊपर चढ़कर पहले स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस तीन पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और पिछले नंबर 1 खिलाड़ी शाकिब अल हसन चार पायदान नीचे पांचवें स्थान पर खिसक गए हैं. अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी का परफॉर्मेंस टी20 वर्ल्ड कप में शानदार रहा है. यही कारण है कि नबी ंको टी-20 रंकिग में फायदा मिला है.

A strong start to the #T20WorldCup has seen a new No.1 ranked all-rounder crowned on the latest ICC Men's Player Rankings 👀



Details ⬇https://t.co/sUroyHnKQU