जडेजा का विश्व कप से बाहर होना करा गया यह "बड़ा नुकसान", क्या ये दो दावेदार कर पाएंगे भरपायी

T20 World Cup: रवींद्र जडेजा के चोटिल होने से भारत की पूरी प्लानिंग गड़बड़ाती दिख रही है

खास बातें अब द्रविड़ एंड कंपनी क्या प्लान बनाएगी?

गड़बड़ा गया टीम का संतुलन !

अब बल्लेबाजी में गहरायी कैसे आएगी?

शनिवार का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए खासा मनहूस खबर लेकर आया. बीसीसीआई ने भले आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की मेडिकल टीम की रिपोर्ट साफ कह रही है कि जड्डू तीन महीने सक्रिय क्रिकेट से दूर रहेंगे. मतलब साफ है कि जडेजा (Ravindra Jadeja is ruled out of the T20 World Cup) टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं. और बात ऐसी भी है कि अगर चोट और गंभीर हुयी, तो यह अवधि छह महीने में भी बदल सकती है. कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए यह बहुत ही बड़ा नुकसान है. कितना बड़ा नुकसान है, कौन-कौन दावेदार हैं और वास्तव में ये दावेदार विश्व कप में जडेजा की जगह की भरपाई कर पाएंगे, यह अब बड़े सवाल हो चले हैं.