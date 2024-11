SMAT: दिल्ली के कप्तान का चौंकाने वाला फैसला, टीम ने टी20 क्रिकेट में अनोखा रिकॉर्ड किया अपने नाम

दिल्ली ने टी20 इतिहास में एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, जो इससे पहले टी20 क्रिकेट में कोई नहीं कर पाया था. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के वानखेड़े में मणिपुर के खिलाफ मुकाबले में उसने सभी 11 खिलाड़ियों को गेंदबाजी का मौका दिया. ऐसे में दिल्ली टी20 क्रिकेट की ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसके सभी 11 खिलाड़ियों ने एक टी20 मैच में गेंदबाजी की हो.

मणिपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, ऐसे में दिल्ली के कप्तान ने कुछ अनोखा करने का फैसला लिया. दिल्ली के कप्तान को उनके फैसले का फायदा भी मिला और मणिपुर की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 120 रन ही बना पाई.

दिल्ली के कप्तान आयुष बदौनी, जो कि एक विकेटकीपर हैं, उन्होंने मैच में दो ओवर गेंदबाजी की. इस दौरान उन्हें एक विकेट हासिल हुआ. हर्ष त्यागी (2/11) और दिग्वेश राठी (2/8) ने दो-दो विकेट लिए, जबकि आयुष सिंह (1/7) और प्रियांश आर्य (1/2) ने एक-एक विकेट लिया. उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया. मयंक रावत, हिम्मत सिंह और अनुज रावत को कोई विकेट नहीं मिला और वे महंगे साबित हुए. उनका इकॉनमी रेट 10 से अधिक रहा.

