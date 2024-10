IND vs BAN 1st T20: सूर्यकुमार यादव का एंटरटेनमेंट शो, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये गगनचुंबी छक्का - VIDEO

Suryakumar Yadav Viral Six vs BAN 1st T20: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20ई. बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने पहले टी 20 मुकाबले में सात विकेट से बड़ी जीत हासिल करते हुए तीन टी 20 मुकाबले कि सीरीज में 1 - 0 कि बढ़त हासिल कर ली है, पहले बल्लेबाज़ी करते हुए बांग्लादेश ने भारत के सामने जीत के लिए 128 रनों का लक्ष्य रखा जिसे भारत ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और नितीश रेड्डी कि टीम के लिए एक सधे हुए अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए आसानी से लक्ष्य को पा लिया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा के रन आउट हो जाने से पहला झटका लगा जिसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान पर आये और अपनी छोटी पारी में ही अपने हरफनमौला अंदाज़ में महफ़िल लूट लें गए, सूर्या ने 20714 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करते हुए 14 गेंदों में 29 रन की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए जिसका वीडियो फैंस के बीच खलबली मचा रही है और फैंस सूर्या शो को याद कर लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर कर रहे हैं.

