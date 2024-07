''बस दवा से ज्यादा दुआ'', कैप्टन नहीं एक लीडर बनना चाहता है सूर्यकुमार यादव, VIDEO

Suryakumar Yadav Big Statement: श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम अपने पहले ही टी20 मुकाबले में 43 रन से बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान कैप्टन सूर्यकुमार यादव, रियान पराग और अक्षर पटेल का प्रदर्शन सराहनीय रहा. जीत का असर इनके चेहरे पर साफतौर से देखा जा सकता था. मैच के बाद बातचीत के दौरान इन तीनों खिलाड़ियों ने अपनी दिल की भावनाएं जाहिर की.

सूर्या ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''इस काम के लिए तो टाइम ही टाइम है. ये रियान पराग स्पेशल हो सकता है. मैंने उसे पहले भी करते हुए देखा है. आईपीएल में भी गेंदबाजी की है और नेट में भी. यही वजह है कि मैंने पीसी के दौरान बोला था. उसमें एक एक्स फैक्टर है. ऐसे ही बैट्समैन लोग टीच की बॉल डालते रहे तो मेरा काम काफी आसान हो जाएगा.''

