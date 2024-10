IND vs BAN: "हमने टीम मीटिंग में...", बांग्लादेश के खिलाफ दमदार जीत के बाद कप्तान सूर्या के बयान ने मचा दी हलचल

Suryakumar Yadav Statement on Win vs BAN: भारत ने पहले टी20 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट की आसान जीत दर्ज की. बांग्लादेश के 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने हार्दिक पंड्या (नाबाद 39, 16 गेंद, पांच चौके, दो छक्के), संजू सैमसन (29) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (29) की पारियों की बदौलत 8.1 ओवर शेष रहते तीन विकेट पर 132 रन बनाकर जीत दर्ज की. नितीश कुमार रेड्डी भी 16 रन बनाकर नाबाद रहे. पंड्या और नीतीश ने चौथे विकेट के लिए 24 गेंद में 52 रन की अटूट साझेदारी कर टीम को जीत दिला दी.

