PBKS vs RCB: छह दिन की मिली छुट्टी तो RCB के खिलाफ मिली हार के गम को भी भूल गए श्रेयस अय्यर, जानें क्या कहा

Shreyas Iyer Statement After The Defeat Against Royal Challengers Bengaluru: आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर खुलकर बातचीत की. अय्यर ने कहा कि उनकी टीम के ज्यादातर बल्लेबाज शुरू से ही बड़े शॉट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन वे शुरुआती अच्छे प्रदर्शन को बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे. उन्होंने माना कि पिच धीमी होती जा रही थी, जिसके कारण रन बनाना मुश्किल हो रहा था.

अय्यर ने आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली की तारीफ की और कहा कि उनकी टीम को पिच के हिसाब से खेलने की रणनीति पर काम करना होगा. उन्होंने यह भी बताया कि उनके मिडिल ऑर्डर के कुछ बल्लेबाजों को महत्वपूर्ण मौकों पर जिम्मेदारी लेनी होगी और आक्रामक रुख अपनाना होगा. अपनी बल्लेबाजी के बारे में अय्यर ने कहा कि वे अच्छे मानसिक स्थिति में हैं और बस 10 रनों का आंकड़ा पार करने की जरूरत है, जिसके बाद वे खुलकर खेल सकते हैं.

Shreyas Iyer said, "credit to Virat Kohli and RCB, they played really well". pic.twitter.com/ODi0N15mrJ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 20, 2025

उन्होंने आगे बताया कि टीम को अब छह दिन का ब्रेक मिला है, जो उनके लिए फायदेमंद होगा. इस दौरान वे अपनी रणनीति पर दोबारा काम करेंगे और अपने शरीर को भी आराम देंगे ताकि अगले मैच के लिए पूरी तरह तैयार रहें. अय्यर ने कहा, 'हमें मौके का फायदा उठाना होगा और अगले मैच से पहले खुद को तरोताजा करना होगा.'

मुकाबले का क्या रहा हाल

बीते रविवार को खेले गए पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी मुकाबले में पंजाब को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा. चंडीगढ़ में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे आरसीबी ने विराट कोहली के नाबाद 73 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी के बदौलत हासिल कर लिया. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 61 रनों का योगदान दिया. विपक्षी टीम के खिलाफ मिली इस जीत के साथ ही आरसीबी की टीम अंकतालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.

