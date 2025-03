IND vs AUS: 'लगता है मेरी विदाई...', स्टीव स्मिथ का भावुक बयान, वनडे क्रिकेट से संन्यास पर कही ये बात

Steve Smith on his Retirement from ODI Cricket: चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत के हाथों मिली ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद स्टीव स्मिथ (Steve Smith Retirement from ODI Cricket) ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, हालांकि वह टेस्ट और टी20 क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहेंगे. 35 वर्षीय स्मिथ ने भारत के हाथों मिली हार के तुरंत बाद ही अपनी टीम के साथियों को अपने संन्यास के बारे में सूचित कर दिया था कि उन्होंने अपना अंतिम वनडे मैच खेल लिया है, जिसका मतलब है कि वह 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. स्मिथ चैंपियंस ट्रॉफी में पैट कमिंस की अनुपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान थे.

स्टीव स्मिथ ने संन्यास के फैसले पर कहा

स्टीव स्मिथ (Steve Smith Statement on ODI Retirement) ने कहा, "यह एक बेहतरीन यात्रा रही है और मैंने हर एक पल को भरपूर जिया है. इस यात्रा की कई सुनहरी यादें जिसमें दो वर्ल्ड कप भी शामिल हैं. अब 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी करने का समय है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरी विदाई का सही समय है.'' टेस्ट क्रिकेट अभी भी मेरी प्राथमिकता है और मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ओर देख रहा हूं. इसके बाद सर्दियों में वेस्टइंडीज के खिलाफ और घर पर इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज है. टेस्ट क्रिकेट में योगदान देने के लिए अभी मेरे अंदर काफी खेल बाकी है."

स्मिथ को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के दल में जगह नहीं मिली थी, वह इस समय ऑस्ट्रेलिया की टी20 योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि 2028 में होने वाले लॉस एंजेलिस ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करना चाहेंगे. स्मिथ ((Steve Smith ODI Records) ने वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज के रूप में संन्यास लिया है. वह इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में 12वें स्थान पर हैं.

हालांकि सिर्फ पांच बल्लेबाजों ने ही उनके 12 वनडे शतकों से अधिक शतक लगाए हैं. इन पांच बल्लेबाजों में सिर्फ डेविड वॉर्नर की ही औसत स्मिथ से बेहतर है. स्मिथ ने 2010 में वेस्टइंडीज के खिलाफ लेग स्पिन ऑलराउंडर के रूप में डेब्यू किया था और उन्होंने 170 वनडे में 43.28 की औसत से 5800 रन बनाए. इसके साथ ही उन्होंने 34.67 की औसत से 28 विकेट भी हासिल किए.

स्मिथ 2015 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विजयी विश्व कप अभियान का अहम हिस्सा थे. 2015 में उन्होंने लगातार पांच बार 50 से अधिक स्कोर बनाया था, जिसमें सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 105 रनों की पारी भी शामिल थी. फाइनल में स्मिथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 56 रनों की पारी खेलते हुए विजयी शॉट भी लगाया था.