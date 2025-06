AUS vs SA WTC Final: स्टीव स्मिथ का 'महारिकॉर्ड', रिकी पोंटिंग की बराबरी कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

WTC Final AUS vs SA: बुधवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 2025 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ टॉस जीतकर दक्षिण अफ़्रीका ने पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है. यह पहली बार होगा जब प्रतिष्ठित लॉर्ड्स विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फ़ाइनल की मेज़बानी करेगा. 16 जून को एक रिज़र्व डे भी रखा गया है, बशर्ते कि पाँच दिनों में खराब मौसम के कारण समय बर्बाद हो. ऑस्ट्रेलिया मौजूदा चैंपियन के रूप में आ रहा है, जबकि दक्षिण अफ़्रीका पहली बार इस खिताबी मुकाबले में है. दक्षिण अफ़्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने कहा कि पिच अच्छी लग रही है, लेकिन ऊपरी परिस्थितियों ने उन्हें पहले गेंदबाज़ी करने के फ़ैसले पर मजबूर कर दिया है.

स्टीव स्मिथ के नाम जुड़ा अनोखा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वह अब आईसीसी पुरुष टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबलों में सबसे ज्यादा बार खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की सूची में रिकी पोंटिंग (Steve Smith Equals Record of Ricky Ponting as Most ICC Men's Finals Played for Australia) की बराबरी पर पहुंच गए हैं. दोनों ने अब तक 6-6 फाइनल मैच खेले हैं. स्टीव स्मिथ ने इन 6 फाइनल मुकाबलों में से 4 बार जीत हासिल की है, जबकि रिकी पोंटिंग ने अपने 6 फाइनल में से 5 में जीत दर्ज की थी.

इनके अलावा अन्य ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बात करें तो तेज़ गेंदबाज़ मिशेल स्टार्क और सलामी बल्लेबाज़ डेविड वॉर्नर ने अब तक 5-5 फाइनल खेले हैं, जिसमें उन्हें 4-4 बार जीत मिली है. इसी सूची में पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और दिग्गज गेंदबाज़ ग्लेन मैकग्रा का नाम भी शामिल है, जिनके नाम भी 5 फाइनल और 4 जीत दर्ज हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा ICC पुरुष फ़ाइनल खेलने वाले खिलाड़ी