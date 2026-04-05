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SRH vs LSG: 'मैं बल्ले से जवाब देना जारी रखूंगा', पंत बोले-बाहरी आलोचना से मतलब नहीं

Rishabh Pant, SRH vs LSG: लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने खासे लंबे समय बाद टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेलते हुए नाबाद 68 रन बनाए

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SRH vs LSG: 'मैं बल्ले से जवाब देना जारी रखूंगा', पंत बोले-बाहरी आलोचना से मतलब नहीं
Indian Premier League 2026: पंत ने मैच जिताने वाली कप्तानी पारी खेली
source: PTI

Rishabh Pant after win: युवराज सिंह की मेन्टॉरशिप कहें या कुछ और या फिर हालात,  लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इस बार ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं. हालांकि, बैटिंग मनोदशा में अभी भी सुधार बहुत  बाकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने आलोचकों को जवाब देने की कोशिश शुरू करते हुए रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग में हैदराबाद में राजीव गांधी स्टेडियम में लखनऊ की जीत में 50 गेंदों पर 9 चौकों से नाबाद 68 रन की अच्छी पारी खेली. जीत के बाद पंत ने कहा, 'वह बाहरी आलोचनाओं से दूर रहते हुए अपने प्रदर्शन से जवाब देना पसंद करते हैं.और उनके लिए ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातचीत सबसे अधिक मायने रखती है.'

उन्होंने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, 'मैं जानता हूं कि मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूं. मैं चाहता हूं कि मेरा बल्ला ही बोले. मेरे साथी और टीम प्रबंधन मेरी मेहनत देखते हैं, वही मायने रखता है.' पंत की इस पारी सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 157 रन का लक्ष्य एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया.

पंत ने अपनी फॉर्म के बारे में पूछे जाने पर कहा, 'उनकी तैयारी लगातार अच्छी रही है और वह टीम के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देने पर ध्यान दे रहे हैं.जब अंत अच्छा होता है तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मेरा ध्यान अपनी तैयारी और योगदान पर ही रहता है.' उन्होंने दबाव में मिली जीत को खास करार देते हुए कहा, ‘अंत में इस तरह जीतना हमारे लिए बड़ा सकारात्मक पहलू है.' पंत ने गेंदबाजों के प्रदर्शन की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जीत की नींव रखी. इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘गेंदबाजों को श्रेय देना होगा, उन्होंने ही हमें मजबूत स्थिति में पहुंचाया, खासकर जब आप पहले गेंदबाजी करते हैं' उन्होंने मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश राठी और मणिमारन सिद्धार्थ की सराहना की'

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