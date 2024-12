SMAT: बड़ौदा ने बिना हार्दिक के बना दिया बवाली रिकॉर्ड, टी20 के 17 साल के इतिहास में कोई टीम नहीं कर सकी

ऐसा लगता है कि वीरवार का दिन शुरू हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) के अगले चरण में मानो रिकॉर्ड का दिन था. जहां बल्ले से अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने आग उगली, तो वहीं बड़ौदा ने भी बवाल मचाते हुए बड़ा कारनामा कर दिखाया. और वह भी पिछले कुछ मैचों में लगातार बल्ले से बरस रहे अपने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की अनुपस्थिति के बावजूद.

दरअसल बड़ौदा ने वीरवार को इंदौर के एमराल्ड हाई स्कूल ग्राउंड पर खेले गए मैच में सिक्किम की जमकर धुनाई करते हुए टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है. बड़ौदा ने पहले बैटिंग करते हुए पांच विकेट के नुकसान पर 349 का स्कोर खड़ा किया. इससे पहले यह कारनामा जिंबाब्वे के नाम पर था, जो उसने कहीं कमजोर टीम जांबिया के खिलाफ इसी साल अक्तूबर में बनाया था. तब, जिंबाब्वे ने 4 विकेट पर 344 रन बनाए थे.

3⃣4⃣9⃣ runs

3⃣7⃣ sixes

1⃣8⃣ fours



Re-live 📽️ Baroda's record-breaking innings of 349/5 against Sikkim that rewrote history books in Indore 🔥🔥#SMAT | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/61o6qQnQWP