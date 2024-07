सिकंदर रजा ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, सूर्यकुमार यादव की बराबरी, विराट कोहली बस एक कदम दूर

Sikandar Raza broke Rohit Sharma record: पहले टी20 मुकाबले में भारत के खिलाफ मैच जिताऊं प्रदर्शन के लिए जिंबाब्वे क्रिकेट टीम के कप्तान सिकंदर रजा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खास अवार्ड से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही उन्होंने एक खास उपलब्धि प्राप्त कर ली है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

यही नहीं रजा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने के मामले में रोहित शर्मा और मोहम्मद नबी को पीछे छोड़ दिया है. इन दोनों खिलाड़ियों के नाम टी20 क्रिकेट में क्रमशः 14-14 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने का कारनामा है. वहीं कल के मुकाबले के बाद रजा के नाम 15 बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने का रिकॉर्ड हो गया है.

Sikandar Raza now has joint 2nd most player of the match awards in T20Is



Most POTM awards in T20Is

16 - Virat Kohli

15 - Sikandar Raza

15 - Suryakumar Yadav

14 - Mohammad Nabi

14 - Rohit Sharma#ZIMvsIND