शुभमन गिल ने रचा इतिहास, सचिन-विराट के रिकॉर्ड को तोड़कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Shubman Gill Double Century in 2nd Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एजबेस्टन टेस्ट में शानदार दोहरा शतक लगाया है. गिल की यह पारी सीरीज में उनके शानदार फॉर्म को दिखाता है. रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भारत के टेस्ट कप्तान की जिम्मेदारी संभालने वाले गिल ने इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभाया है. गिल ने दोहरा शतक लगाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. गिल भारत के लिए कप्तान के रूप में टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं.

भारत के लिए कप्तान के रूप में सबसे कम उम्र में टेस्ट डबल सेंचुरी

1. मंसूर अली खान पटौदी – 23 साल 39 दिन (vs इंग्लैंड, दिल्ली, 1964)

2. शुभमन गिल – 25 साल 298 दिन (vs इंग्लैंड, एजबेस्टन, 2025)

3. सचिन तेंदुलकर – 26 साल 189 दिन (vs न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 1999)

4. विराट कोहली – 27 साल 260 दिन (vs वेस्टइंडीज, नॉर्थ साउंड, 2016)

इंग्लैंड में कप्तानों द्वारा लगाए गए टेस्ट दोहरे शतक:

अब तक इंग्लैंड में कुल 11 टेस्ट दोहरे शतक कप्तानों द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें 4 इंग्लैंड की ओर से और 7 मेहमान टीमों के कप्तानों द्वारा लगाया गया है. शुभमन गिल इस सूची में शामिल होने वाले सबसे युवा कप्तानों में से एक हैं.

विश्व क्रिकेट में गिल से भी कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले इकलौते कप्तान दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ हैं जिन्होंने 2003 में एजबेस्टन और लॉर्ड्स में लगातार दो दोहरे शतक लगाए थे.

पहला दोहरा शतक (277 रन) एजबेस्टन में, उम्र – 22 साल 175 दिन

दूसरा दोहरा शतक (259 रन) लॉर्ड्स में