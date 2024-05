IPL ट्रॉफी उठाने के बाद श्रेयस अय्यर ने मेसी की तरह ऐसे मनाया जश्न, खास सेलिब्रेशन Viral

Shreyas Iyer celebration viral: केकेआर (KKR) की टीम तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही. फाइनल में केकेआर ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर 10 साल बाद खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की. बता दें कि केकेआर को फाइनल जीतने पर 20 करोड़ और चमचमाती ट्रॉफी भी दी गई. वहीं, विजेता ट्रॉफी लेने के बाद केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer IPL Final) ने जिस अंदाज में जश्न मनाया है, उसकी तारीफ हो रही है. बता दें कि आईपीएल ट्रॉफी लेने के बाद श्रेयस अय्यर ने जश्न में लियोनेल मेस्सी का तड़का लगाया. दरअसल, अय्यर ने अपने जश्न में लियोनेल मेस्सी के फीफा वर्ल्ड कप के जश्न की नकल उतारी, अय्यर का यह खास सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैन्स इसकी खूब चर्चा भी कर रहे हैं.

𝟑𝐫𝐝 𝐓𝐈𝐓𝐋𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐊𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 🙌



Congratulations to the @KKRiders for clinching the 2024 #TATAIPL! The team showed great consistency throughout the tournament and kudos to @ShreyasIyer15 for leading the side brilliantly. Once again, thank you to the fans for… pic.twitter.com/WhU7Hc0RJr