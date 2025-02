IND vs PAK: 'मैं चाहता हूं कि... ', विराट कोहली को इंटरशेनल क्रिकेट में कितना शतक लगाना चाहिए ? शोएब अख्तर ने बताया

Shoaib Akhtar's wish for Virat Kohli viral: भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी (IND vs PAK, Champions Trophy 2025) के ग्रुप ए मैच में पाकिस्तान (IND vs PAK) को छह विकेट से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया. पाकिस्तान को 49.4 ओवर में 241 रन पर आउट करने के बाद भारत ने 42.3 ओवर में चार विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत के लिए दिग्गज विराट कोहली ने नाबाद 100 रन की पारी खेली। वनडे में यह कोहली का 51वां शतक है. श्रेयस अय्यर ने 56 जबकि शुभमन गिल ने 46 रन का योगदान दिया. पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने दो विकेट लिये। भारत की जीत के बाद शोएब अख्तर ने विराट कोहली को लेकर बड़ा बयान दिया है. अख्तर ने कोहली को लेकर एक ऐसी बात की है जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है. अख्तर ने कोहली (Shoaib Akhtar on Virat Kohli) को लेकर अपनी ख्वाहिश जाहिर की है. अख्तर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक के आंकड़ें को छूने में सफल रहे.

अख्तर ने कोहली को लेकर अपनी इच्छा जताई है और कहा कि, "उन्होंने आज वनडे में अपने 14,000 रन भी पूरे किए, मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में 100 इंटरनेशनल शतक भी पूरे करेंगे. मैं वास्तव में चाहता हूं कि वह ऐसा करें, मुझे उम्मीद है कि यह लड़का यह सब हासिल कर लेगा. मैं उसके लिए वाकई बहुत खुश हूं. उसे शुभकामनाएं और मुझे लगता है कि वह सभी प्रशंसाओं का हकदार है. जिस तरह से वह आज आया और एक बेदाग पारी खेली.'

विराट कोहली ने रचा इतिहास

विराट कोहली ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ चैम्पियंस ट्रॉफी मुकाबले के दौरान इतिहास रच दिया और वह वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 14000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए. कोहली अब वनडे में 14000 से अधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (18246) और श्रीलंका के कुमार संगकारा ( 14234) उनसे आगे हैं. कोहली ने 287 पारियों में 14000 रन पूरे किये जबकि तेंदुलकर ने 350 और संगकारा ने 378 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था. कोहली को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिये 15 रन की जरूरत थी और हारिस रऊफ को 13वें ओवर में कवर्स में चौका जड़कर वह यहां तक पहुंचे.