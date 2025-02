IND vs PAK: शोएब अख्तर का भारत-पाक मैच से पहले पाकिस्तान को आखिरी पैगाम, बयान ने क्रिकेट जगत में मचाया तूफान

Shoaib Akhtar Statement on IND vs PAK Champions Trophy 2025: भारतीय टीम आज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी में दुबई में पाकिस्तान (IND vs PAK) के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगी. भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में बांग्लादेश को छह विकेट से हराकर शुरुआत की थी, जबकि पाकिस्तान ने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से 60 रन से गंवा दिया और फिलहाल चार टीमों के ग्रुप ए की अंक तालिका (Champions Trophy 2025 Points Table) में अंतिम स्थान पर है. भारत-पाक मुकाबले को लेकर टीम इंडिया अपनी कमर कस चुकी है और जिस अंदाज़ में रोहित शर्मा और शुभमन गिल (Shubman Gill) ने बल्लेबाजी की उसने पाकिस्तान की टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी और विराट कोहली (Virat Kohli vs PAK) का बल्ला चला तो ये फिर पाकिस्तान के लिए किसी बूरे सपने से कम नहीं होगा. इसके साथ ही शमी (Mohammad Shami) की धारदार गेंदबाजी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी.

शोएब अख्तर ने दिया पाकिस्तान को पैगाम

शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर भारत-पाक मुकाबले से ठीक पहले पाकिस्तान को अहम सुझाव दिया है, अख्तर ने कहा, "पाकिस्तान-हिंदुस्तान मैच बड़ा दिन है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहला मैच हार चुके हैं और भारत के साथ दूसरा मैच हैं, तीसरे मैच में वॉस आउट का खतरा है. पाकिस्तान के सामने समस्या ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास सबसे अच्छा विकल्प है कि वह टॉस जीतकर अच्छे रन बनाए और 300 रन तक पहुंचने की कोशिश करें अगर वे ऐसा करते हैं तो यह शानदार होगा और फिर गेंदबाजी आक्रमण के साथ आक्रमण करें. पाकिस्तान के पास मैच जीतने की ताकत है. पाकिस्तान को जाकर अपना इरादा दिखाना चाहिए और जीतने के लिए खेलने की कोशिश करनी चाहिए. हमें सकारात्मक मानसिकता के साथ आक्रामक खेलना होगा."

ये गलती बिलकुल ना करें

"कृपया अपने लिए नहीं खेलें. अपने लिए खेलने से कोई फायदा नहीं है. दुनिया आपको याद नहीं रखती और ना दुनिया आपका आनंद लेती है ना आपकी कद्र करती है जब आप अपने लिए खेलते हैं. ऐसे समय में, रिटायरमेंट के बाद आपकी विरासत कायम नहीं रहती. इसलिए, खेलने की कोशिश करो और जीतने की कोशिश करो, आक्रामक रहो."

भारत को लेकर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना

"भारत के लिए देखिए, भारत के पास बहुत बड़ी टीम है इसमें कोई शक नहीं है. उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर हैं और साथ ही, आप यह भी जानते हैं कि वे इस फार्मेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अगर भारत अपने टैलेंट का प्रदर्शन नहीं करता है तो यह बहुत निराशाजनक होगा, लेकिन फिर भी यह इस ICC ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम है. इसलिए यह मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपके साथ हूं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई दबाव न लें. कोई समस्या नहीं है. यह एक बहुत बड़ी टीम है. यह बहुत कठिन टीम है. आप भारत के खिलाफ खेल रहे हैं. वे इस मामले में सबसे मजबूत टीम है. बुमराह भी नहीं हैं, आप वहां जाकर जीतने की कोशिश करें और खुद पर विश्वास रखें, आप जानते हैं कि आप यह कर सकते हैं."