'इससे बड़ा बल्लेबाज दुनिया में पहले कभी नहीं आया...', विवियन रिचर्ड्स नहीं, शोएब अख्तर ने इस क्रिकेटर को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम

Shoaib Akhtar on Greatest of All time in World Cricket: पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है. अख्तर ने उस क्रिकेटर के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सबसे बड़ा और महान बल्लेबाज मानते हैं. अख्तर ने विवियन रिचर्ड्स का नाम नहीं लिया है. पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने भारत के सचिन तेंदुलकर को विश्व क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज करार दिया है. अख्तर ने तेंदुलकर को 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' करार दिया है. पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने कहा, 'देखिए आजकल के बच्चे विराट कोहली के पास जाकर बल्ले साइन करा रहे हैं. मेरा पहला मैच सचिन तेंदुलकर के साथ था. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इससे बड़ा बल्लेबाज दुनिया में पहले कभी नहीं आया था. खत्म और दूसरा कोई नहीं है. मैं जब उनके खिलाफ खेल रहा था तो मेरा एक बही मकसद था कि सचिन को नहीं छोड़ना है. उसे आउट करना है. पहला मैच सचिन के खिलाफ, माइंड सेट का फर्क है. मैंने अपने मन में कहा, मैं सचिन से ऑटोग्राफ लूंगा .. आपको आउट करने के बाद ..मैदान पर नहीं य़हां नहीं..अखबार में... ये होता है माइंड सेट का फर्क,'

बता दें कि सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. सचिन ने अपने करियर में 100 शतक लगाए हैं. टेस्ट में सचिन के नाम 51 शतक और वनडे में 49 शतक दर्ज है. तेंदुलकर के नाम टेस्ट और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. यही कारण है कि तेंदुलकर को ऑल टाइम ग्रेट कहा जाता है. (Shoaib Akhtar on Sachin Tendulkar)

दूसरी ओर शोएब अख्तर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं. अख्तर को उनकी खतरनाक गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. अख्तर ने अपने करियर में (Shoaib Akhtar - Cricket Player Pakistan)46 टेस्ट में 178 विकेट लिए तो वहीं, वनडे में उनके नाम 163 मैच में 247 विकेट दर्ज है. टी-20 इंटरनेशनल में अख्तर ने 19 विकेट लिए थे.