बाबर आजम को वनडे और टी20 के लायक क्यों नहीं मानते हैं शोएब अख्तर? लाइव शो में भड़के, VIDEO

Shoaib Akhtar angry at Babar Azam in live show: पाकिस्तान का निराशाजनक प्रदर्शन वर्ल्ड कप 2023 के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी रहा. टीम बाबर आजम की अगुवाई में एक बार फिर औंधे मुंह गिर गई. नतीजा यह रहा कि उसे पहले ही राउंड से बाहर होना पड़ा. टी20 वर्ल्ड कप में बाबर एंड कंपनी की विफलता से पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भड़के हुए हैं. यही नहीं वह उनकी कप्तानी के साथ-साथ उनकी बल्लेबाजी क्रम पर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी अपना विचार साझा किया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शोएब अख्तर, मार्टिन गप्टिल, यूनुस खान और मोहम्मद हफीज को एक शो में साथ देखा जा सकता है. इस दौरान 48 वर्षीय शोएब अख्तर ने कहा, 'बाबर आजम कप्तानी के लायक नहीं हैं.' यही नहीं उन्होंने आगे कहा, 'अगर बाबर दबाव नहीं लेते हैं और पाकिस्तान के लिए मैच खत्म करके नहीं आते हैं तो वह वनडे और टी20 फॉर्मेट में अपनी जगह नहीं बरकरार रख पाएंगे.'

Shoaib Akhtar says Babar Azam is not captaincy material. He says if Babar does not take pressure and finish matches for Pakistan, he cannot keep his place in ODI and T20I teams 🇵🇰🤯



