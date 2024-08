शुभमन गिल नहीं बल्कि यह बल्लेबाज है सबसे फेवरेट ओपनिंग पार्टनर, शिखर धवन ने बताया

Shikhar Dhawan on Favourite Opening Partner: भारत के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन ने उस बल्लेबाज का नाम बताया है जिसे वो ओपनिंग में अपना बेस्ट पार्टनर मानते हैं. स्टार स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में धवन ने अपनी राय रखी है. धवन ने अपना पसंदीदा ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में शुभमन गिल को नहीं बल्कि रोहित शर्मा का नाम लिया है. 20 अक्टूबर 2010 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापत्तनम में वनडे मैच के दौरान अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले धवन ने भारत के लिए 115 वनडे मैचों में रोहित के साथ ओपनिंग की है और दोनों ने मिलकर 5148 रन जोड़े हैं, जो उन्हें वनडे में चौथी सबसे सफल ओपनिंग जोड़ी बनाती है. धवन के मुताबिक रोहित के साथ उनका रिश्ता काफी मजबूत है.

धवन ने रोहित को लेकर कहा कि, "रोहित मेरे पसंदीदा ओपनिंग जोड़ीदार हैं, रोहित के साथ तो मैंने यार 8-10 साल ओपनिंग की है. रोहित के साथ मेरा रिश्ता भी बहुत मजबूत है. वह एक बेहतरीन इंसान हैं. उनके साथ बहुत ओपनिंग की है और काफी मजा भी आता था."

This opening duo! 🤌🏻🤌🏻@SDhawan25 shares his experiences of opening with @ImRo45, highlighting their unique bond and how they've celebrated one another over the years! ❤️#FriendshipDay pic.twitter.com/oJlxIPkxwz