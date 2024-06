Video: पाकिस्तानी बैटर एक ही गेंद पर हुआ हिट विकेट और रन आउट, फिर भी नहीं हुआ आउट, हाई वोल्टेज ड्रामा देख फैन्स के उड़े होश

Shan Masood viral moment : कभी-कभी क्रिकेट के मैदान पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जिसे देखकर होश उड़ जाते हैं. अब एक ऐसा ही कुछ टी-20 ब्लास्ट में हुआ है, जब पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद एक ही गेंद पर हिट विकेट हुए ,फिर रन आउट भी हुए लेकिन आउट होकर पवेलियन नहीं लौटे, इस घटना ने फैन्स के होश उड़ा रखे हैं. दरअसल, यह घटना टी20 ब्लास्ट (T20 Blast 2024) में गुरुवार को यार्कशायर और लंकाशायर के बीच मैच के दौरान घटित हुआ. मैच में यार्कशार ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 173 रन बनाए थे. यार्कशार की पारी के दौरान कप्तान शान मसूद जब बल्लेबाजी कर रहे थे और 58 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी लंकाशायर के गेंदबाज जैक ब्लैदरविक की एक गेंद को रिवर्स स्कूप मारने के चक्कर में उनका पैर स्टंप को छू गया. वहीं, मसूद शॉट खेलने के बाद रन लेने के लिए भी भागे थे. उसी दौरान जब वो आधी पिच पर थे, तो गेंदबाज ने थ्रो पकड़कर मसूद को रन आउट भी कर दिया.

शान मसूद (Shan Masood) एक ही गेंद पर दो अलग-अलग तरीके से आउट हुए लेकिन ट्विस्ट यह था कि अंपायर ने उन्हें आउट करार नहीं दिया. दरअसल, जिस गेंद पर यह घटना घटी वह गेंद नो बॉल था. जिसके कारण शान मसूद को हिट विकेट आउट करार नहीं दिया गया. लेकिन फैन्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि नो बॉल पर बल्लेबाज रन आउट होता है. लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी बल्लेबाज को अंपायर ने आउट करार क्यों नहीं दिया.

दरअसल, आईसीसी के नियम (law 31.7) के अनुसार अगर बैटर इस सोच के साथ क्रीज छोड़ता है कि वह आउट हो गया है तो इस दौरान बैटर को रन आउट नहीं दिया जाता है . यही कारण था कि मसूद को अंपायर ने रन आउट करार नहीं दिया. वहीं, अंपायर ने इस गेंद को डेड बॉल भी करार दे दिया था.

Shan Masood steps on his stumps off a no ball, Lancashire take the bails off at the other end - but Masood remained not out under law 31.7 pic.twitter.com/yQG6gP6Rac