ENG vs SL: श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, ऐसा अनचाहा 'World Record' बनाने वाली पहली टीम बनी

श्रीलंका के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉ़र्ड

खास बातें वनडे में सबसे ज्यादा हारने वाली टीम बनी श्रीलंका

भारतीय टीम इस मामले में नंबर 2 पर है

वेस्टइंडीज की टीम नंबर 4 पर

England vs Sri Lanka, 2nd ODI : इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में भी श्रीलंका (Sri Lanka Cricket) को हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. श्रीलंका की टीम को पहले इंग्लैंड ने टी-20 सीरीज में भी हराया था. अब वनडे में मिली दो बार के बाद श्रीलंका ने वनडे सीरीज भी गंवा दी है. हाल के समय में श्रीलंकाई टीम का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा है, जिसके कारण क्रिकेट वर्ल्ड में श्रीलंका क्रिकेट की खूब आलोचना हो रही है. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली हार के साथ ही श्रीलंकाई टीम के नाम एक अनचाहा विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. श्रीलंकाई टीम अब वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम (Most ODI Losses In The History Of International Cricket) बन गई है. इंग्लैंड से मिली दूसरे वनडे में हार के बाद अबतक श्रीलंका ने वनडे में कुल 428 मैच हार गई है.