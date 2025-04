'आपको शर्म आनी चाहिए...', इस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अपने ही प्रधानमंत्री पर लगा दिया बड़ा आरोप

मंगलवार को कश्मीर में पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria attack on Shahbaz Sharif) दुनिया के उन चंद क्रिकेटरों में से एक थे, जिन्होंने सबसे पहले आतंकी हमले की बहुत ही तीखे शब्दों में आलोचना की थी. और इस मामले पर किए गए पहले पोस्ट के बाद सी दानिश लगातार सक्रिय बने हुए हैं और कड़े सवाल अपनी ही सत्ता से कर रहे हैं. और अब दानिश ने अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को टैग करते हुए उनके खिलाफ बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है. दानिश कनेरिया पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों में से एक हैं. उन्होंने 61 टेस्ट मैच और 18 वनडे मैच खेले हैं.

If Pakistan truly has no role in the Pahalgam terror attack, why hasn't Prime Minister @CMShehbaz condemned it yet? Why are your forces suddenly on high alert? Because deep down, you know the truth — you're sheltering and nurturing terrorists. Shame on you. — Danish Kaneria (@DanishKaneria61) April 23, 2025

कनेरिया ने X पर किए हालिया पोस्ट में लिखा, 'अगर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान की वास्तव में कोई भूमिका नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने अभी तक इस हमले की भर्त्सना क्यों नहीं की है? आपकी फौज अचानक ही क्यों हाई अलर्ट मोड पर हैं? क्यों अचानक ही आपका ध्यान हाई अलर्ट पर है? वजह यह है कि आप दिल की गहराई से सच जानते हैं. आप आतंकियों को पनाह दे रहे हैं और पोषित कर रहे हैं. आपको शर्म आनी चाहिए.'

भारतीय दानिश के लिखे को हाथों-हाथ ले रहे हैं. वहीं, उन्हें सलाह भी दे रहे हैं.

पाकिस्तान जैसे देश में बैठकर, आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए बहुत ही साहस की आवश्यकता होती है, अपना ख्याल रखिएगा। — Prajapati Indrapal Bajrangi (@inderbajrangi) April 24, 2025

इस पोस्ट के बाद पाकिस्तानी उनसे बुरी तरह खार खाए हुए हैं. जाहिर है कि कनेरिया को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा

If you have so much trouble with Pakistan, then go to India and leave Pakistan. — uddin (@uddin1836150) April 23, 2025

भारत से ऐसे संदेशों की भरमार है

Stay Safe Danish. — Suresh Kochattil (@kochattil) April 24, 2025

दो राय नहीं कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे बोलने और लिखने के लिए बहुत दम चाहिए

Need guts to speak like this — Sanjay Sahu (@facts_sahu) April 24, 2025

बहरहाल, भारतीय कनेरिया की एप्रोच और रवैये की जमकर तारीफ कर रहे हैं