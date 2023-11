Shakib Al Hasan: "यह एक निराशा है...", श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद भी कप्तान शाकिब हुए मायूस, कह दी ये बड़ी बात

Shakib Al Hasan on Win Over Sri Lanka in WC 2023

Shakib Al Hasan on Win Over SL: नजमुल हुसन शंटो और कप्तान शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan Man Of The Match) के अर्धशतक तथा दोनों के बीच तीसरे विकेट की रिकॉर्ड शतकीय साझेदारी से बांग्लादेश ने सोमवार को यहां चरिथ असलंका के शतक पर पानी फेरते हुए श्रीलंका (Sri Lanka Out From WC 2023 Semi Final) को तीन विकेट से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया और अपनी चैंपियन्स ट्रॉफी में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखी. बांग्लादेश ने इस जीत के साथ लगातार छह हार के क्रम को भी तोड़ दिया. टीम अब आठ मैच में दो जीत से चार अंक के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गई है. श्रीलंका भी आठ मैच में दो जीत से चार अंक के साथ आठवें स्थान पर है. पाकिस्तान और आईसीसी विश्व कप 2023 की शीर्ष सात टीम पाकिस्तान में 2025 में होने वाली चैंपियन्स ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई करेंगी.

श्रीलंका पर जीत के बाद कप्तान शाकिब ने कहा