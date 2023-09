Asia CUP 2023: "पूरे दमखम के साथ..." श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत के बाद शाकिब अल हसन का बड़ा ऐलान

India Vs Pakistan: इन फिल्मों में दिखाया गए हैं IND vs PAK मैच, एक में तो मैच के बाद हुआ था एक खुलासा

शाकिब (Shakib Al Hasan Press Conference) ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘ हमने अपनी योजनाओं को वास्तव में अच्छी तरह से क्रियान्वित किया. तेज गेंदबाजों ने पूरे दमखम के साथ गेंदबाजी की. यह गेंदबाजी करने के लिए आसान विकेट नहीं था.'' उन्होंने कहा, ‘‘ उनकी टीम ने हर क्षेत्र में अच्छा खेल दिखाया.'' इस जीत के साथ बांग्लादेश सुपर फोर चरण (Asia Cup Points Table) की दौड़ में बना हुआ है.

मिराज से पारी का आगाज करने के बारे में पूछे जाने पर शाकिब (Shakib on Miraz Century vs SL) ने कहा, ‘‘उसे शीर्ष क्रम में मौका मिला और उसने खुद को साबित किया, हम हमेशा से जानते थे कि उसके पास क्षमता है.'' अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी (Hashmatullah Shahidi After Lose vs Bangladesh) ने कहा कि उन्हें लगा कि 335 रन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. उन्होंने कहा, ‘‘आउटफील्ड तेज थी और लक्ष्य हासिल किया जा सकता था, लेकिन हमने लगातार विकेट गवांये. उनके गेंदबाज़ शुरुआत में अच्छे थे और हमारा रन रेट वास्तव में कम था, इसलिए हम जीत नहीं सके.''

उन्होंने कहा, ‘‘ टीम को सभी विभागों में सुधार करने की जरूरत है. आज हमारी गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं थी, न ही हमारा क्षेत्ररक्षण अच्छा था.'' मैन ऑफ द मैच मिराज ने कहा, ‘‘यह पिच बल्लेबाजी के लिए शानदार थी. गेंद आसानी से आ रही थी इसलिए मैंने बस सीधा शॉट खेलने पर ध्यान दिया. मेरी और शंटो की साझेदारी बहुत अच्छी रही.

