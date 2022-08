Asia Cup के आगाज से पहले ही शाहिद अफरीदी ने '5 शब्दों' में बता किया किंग कोहली का फ्यूचर

Asia Cup से शाहीन के बाहर होने पर आया Shahid Afridi का रिएक्शन , बोले- मैंने उसको पहले ही मना किया था कि..'

दरअसल, अफरीदी ने सोशल मीडिया पर फैन्स के साथ चैट की और फैन्स के सवालों का जवाब दिया. इसी बातचीत के दौरान जब एक शख्स ने उनसे विराट कोहली के फ्यूचर को लेकर सवाल किया तो अफरीदी ने 5 शब्द लिखकर रिेएक्ट किया. शख्स ने अफरीदी से सवाल किया और पूछा, 'कोहली के फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं ?, इस सवाल पर पाकिस्तानी पूर्व कप्तान ने रिएक्ट करते हुए लिखा, 'यह उनके ही हाथ में हैं (It's in his own hands)'.

कोहली के बारे मे अफरीदी का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, फैन्स इसपर भी रिएक्ट कर रहे हैं. बता दें कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 28 अगस्त को होने वाला है. फैन्स उस मुकाबले का बेसर्बी से इंतजार कर रहें हैं.

आखिरी बार जब भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड कप 2021 में मुकाबला हुआ था तो भारतीय टीम को 10 विकेट से हार नसीब हुई थी. उस मैच में विराट कोहली ने अर्धशतक जमाया था. अब इस बार क्या कोहली पुराने फॉर्म से बाहर निकल पाएंगे. सभी की नजर उनपर लगी हुई है.

