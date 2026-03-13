विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

IPL 2026 के लिए 'येलो अवतार' में संजू 'सुपरस्टार' धोनी की सेना को मिला सबसे बड़ा मैच विनर!

Sanju Samson in CSK for IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्स के लिए संजू सैमसन सबसे बड़े मैच विनर साबित होने वाले हैं. आईपीएल करियर में 177 मैचों का अनुभव रखने वाले संजू के नाम 4704 रन दर्ज हैं, जिसमें 3 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं.

Read Time: 2 mins
Share
IPL 2026 के लिए 'येलो अवतार' में संजू 'सुपरस्टार' धोनी की सेना को मिला सबसे बड़ा मैच विनर!
Sanju Samson in CSK for IPL 2026:
  • संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई
  • संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2026 में खेलेंगे और पीली जर्सी पहनेंगे
  • आईपीएल में संजू के नाम 177 मैचों में 4704 रन, तीन शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sanju Samson in CSK for IPL 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट में खलबली मचाने वाले संजू सैमसन अब 'थाला' एमएस धोनी की सेना यानी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए मैदान पर उतरने को तैयार हैं. आईपीएल 2026 के आगाज से ठीक पहले हुए इस सबसे बड़े 'ट्रेड' ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया था. एक तरफ रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स के खेमे में चले गए हैं, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन अब पीली जर्सी पहनकर चेपॉक के मैदान पर अपना जलवा बिखेरेंगे. संजू सैमसन का हालिया फॉर्म किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने भारत को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई.

 वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 में नाबाद 97 रनों की यादगार पारी. उसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रनों की विस्फोटक पारी और आखिरी में फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 89 रन बनाकर टीम को विश्व विजेता बनाया. संजू ने पूरे टूर्नामेंट में 80.25 की औसत और 199.37 के हैरतअंगेज स्ट्राइक रेट से कुल 321 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' से नवाजा गया.

CSK का नया 'X-Factor'

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए संजू सैमसन सबसे बड़े मैच विनर साबित होने वाले हैं. आईपीएल करियर में 177 मैचों का अनुभव रखने वाले संजू के नाम 4704 रन दर्ज हैं, जिसमें 3 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं, लेकिन इस बार फैंस को एक 'नया संजू' देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड कप की अपनी प्रचंड फॉर्म को आईपीएल के मंच पर भुनाने के लिए बेताब है.

आंकड़ों में संजू का आईपीएल सफर

 मैच: 177
 रन: 4704
 हाईएस्ट: 119
 औसत: 30.95
 स्ट्राइक रेट: 139.05 

टी20 फॉर्मेट में संजू की निडर बल्लेबाजी और स्पिन को खेलने की उनकी काबिलियत उन्हें चेन्नई की पिच पर 'अजेय' बना देगी. जडेजा और संजू की इस अदला-बदली ने आईपीएल 2026 के रोमांच को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. एक बात तय है संजू का बल्ला इस सीजन में सिर्फ रन नहीं बनाएगा, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों पर कहर बरपाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, Sanju Viswanath Samson, Mahendra Singh Dhoni
Get App for Better Experience
Install Now