संजू सैमसन श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज़ से बाहर, अब इस खिलाड़ी को टीम में किया गया शामिल

श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज़ से बाहर हुए संजू सैमसन

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson ruled out of the T20I series against Sri Lanka) श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बाउंड्री रोप के पास गेंद पकड़ने की कोशिश में सैमसन के बाएं घुटने में चोट लग गई थी.