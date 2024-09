ऋषभ पंत से भी खतरनाक हुए संजू सैमसन, मैदान में की छक्के-चौकों की बारिश, VIDEO

Sanju Samson Explosive Batting: दलीप ट्रॉफी 2024 के अपने पहले ही मुकाबले में संजू सैमसन की तरफ से धुंआधार बल्लेबाजी देखने को मिली है. टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला 12 सितंबर से इंडिया 'ए' और इंडिया 'डी' के बीच अनंतपुर में खेला जा रहा है. यहां पहली पारी में बल्ले से कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाने वाले 29 वर्षीय सैमसन का जलवा दूसरी पारी में देखने को मिला है. अपनी टीम के लिए 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 45 गेंदों में 40 रन कूटकर आक्रामक बल्लेबाजी का मुआयना कराया है. खास बात यह रही कि उनके बल्ले से इस दौरान 3 चौके के साथ-साथ 3 बेहतरीन छक्के भी देखने को मिले. मैच के दौरान उन्होंने 88.88 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जो रेड बॉल क्रिकेट में काफी तेज माना जाता है.

दलीप ट्रॉफी 2024 के तीसरे मुकाबले के लिए इंडिया 'डी' की टीम में संजू सैमसन को केएस भरत की जगह शामिल किया गया है. पहली पारी में वह 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे थे. इस बीच उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा. पहली पारी में वह 6 गेंदों में 1 चौका की मदद से केवल 5 रन बनाने में कामयाब हुए थे. इस दौरान वह आकिब खान की गेंद पर पुल शॉट लगाने के प्रयास में प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच लपके गए.

