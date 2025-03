IPL 2025: लखनऊ के हारते ही संजीव गोयनका ने की कप्तान ऋषभ पंत से बात, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Sanjiv Goenka vs Rishabh Pant : आईपीएल 2025 (IPL 2025) के चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपरजायंट्स (DC vs LSG) को 1 विकेट से हरा दिया. एक समय लखनऊ की टीम जीत के करीब थी लेकिन आशुतोष शर्मा ने नाबाद 66 रन की पारी खेलकर दिल्ली कैपिटल्स को धमाकेदार जीत दिला दी. इस मैच में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत कोई खास कमाल नहीं कर पाए और बिना रन बनाए कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए. हालांकि पंत ने कप्तानी अच्छी की लेकिन आशुतोष ने धुआंधार पारी खेलकर दिल्ली की उम्मीद को तोड़ दिया. वहीं, दूसरी ओर मैच के बाद लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका मैदान पर गए और ऋषभ पंत से बात करते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है.

