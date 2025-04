सैम बिलिंग्स ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट का दूसरा 'युवराज सिंह'

Photo Credit: X/@potus021

बता दें कि सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम बिलिंग्स ने रिएक्ट किया और इस 14 साल के क्रिकेटर की तुलना महान युवराज सिंह से कर दी है. सैम बिलिंग्स ने वैभव को विश्व क्रिकेट का दूसरा युवराज सिंह करार दे दिया है. बिलिंग्स ने वैभव की बल्लेबाजी को देखकर सोशल 8मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "यह बिलकुल बेतुका है..14! पहली गेंद पर छक्का...उस बल्ले की स्विंग भी देखो, प्राइम युवी की तरह… वाह"

This is utterly absurd!!!!! 14! First ball 😂🤯😂



Look at that bat swing too, like prime Yuvi… wow 🤩 https://t.co/7mELxq4aQP